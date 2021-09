V Praze se otevřely dva nové kulturní prostory. Chtějí odpovídat jednadvacátému století

Veřejnost Vzletu svou podporu vyjádřila v crowdfundingové kampani, v níž se podařilo vybrat přes jeden a čtvrt milionu korun. Provoz zahájil program pro děti, během podzimu – kromě akcí domovských souborů – Vzlet hostí několik představení z festivalu současného umění 4+4 dny v pohybu. Pro dětské publikum tu také hraje Studio Damúza.

Jako doma, říkají „obyvatelé“ Domu tanečního umění

Vzlet přeměnil bývalé kino, Dům tanečního umění v Braníku zase našel nové využití pro část bývalého branického pivovaru. Rekonstrukce zachovala dřevěné i industriální prvky architektonicky zajímavé budovy. Jen v místech, kde kdysi bývala pivovarská varna, teď mimo jiné tančí studenti konzervatoře.

„Jsou to prostory, které nám umožní splnit tu veřejnou kulturní a vzdělávací službu, na kterou jsou občané zvyklí, aniž by tušili, za jakých podmínek to dosud vznikalo,“ podotýká manažer školy Antonín Schneider.

Největší sál dopřává tanečníkům prostor skutečného divadelního jeviště. Denně se tu na zkouškách vystřídá až sto čtyřicet studentů. Ještě před prázdninami přitom zkoušeli v tělocvičnách budovy, o kterou se dělili s další školou. Vešel se rovněž sklad pro tři tisíce kostýmů, rekvizity i kulisy. Nejčastěji je převážejí na vystoupení v Divadle na Vinohradech.