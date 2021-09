Na hradě Lipnice před 600 lety vznikla bible. Její autor i další osudy zůstávají tajemstvím

Badatelé soudí, že na textu pracovali nejvýše dva lidé, většina je totiž psána jednou rukou. Hlavní písař měl navíc zvláštní rukopis, nejspíš nebyl „profesionálem“. „Dá se říci, že to byl velmi zkušený skriptor, který však nebyl členem žádného významnějšího klášterního skriptoria, zdá se, že to byl vzdělaný člověk z univerzitního prostředí,“ doplnil Foltýn.

Kování je stopa, ale osamělá

Kniha obsahuje i část psanou „třetí rukou“ a je do ní vloženo šestnáct listů od různých písařů. Podle Fúsika však nelze určit, zda byly do rukopisu vloženy během jeho přípravy nebo až později. Jisté ovšem je, že z pozdějších dob pochází současná vazba, díky níž se Lipnickou bibli podařilo zachovat v dobrém stavu. Vazbu s kováním z Německa získala kniha v první polovině šestnáctého století.

Tehdejší majitel si kování mohl nechat dovézt, ale nelze vyloučit, že Lipnická bible v té době už byla za hranicemi českých zemí. Jak a proč se tam dostala a co se s ní dále dělo, zůstává utajeno. Na stopy jejího osudu se daří navázat až ve dvacátém století, kdy prošla rukama několika západoevropských sběratelů, nakonec se na počátku milénia dostala do sbírek washingtonského Muzea bible. Jednání o zapůjčení do „rodné“ Lipnice trvalo několik let.

Zdobné i běžné bible jako kontext

Během prázdnin byl manuskript s vazbami na české území vystaven na hradě v Lipnici nad Sázavou, nyní je na krátký čas – jen do 15. září – umístěn v Zrcadlové kapli pražského Klementina. Samotné dílo je chráněno skleněnou vitrínou, zájemci si ho ale můžou prolistovat digitálně.

Výstava „Lipnická bible 1421–2021: Štít víry do neklidné doby“ představuje i další středověké kodexy z fondů Národní knihovny.

„Naším cílem bylo dát Lipnickou bibli do dobového kontextu dvacátých a třicátých let patnáctého století, kdy na českém území začaly zuřit vyhrocené konfesijní boje, které pak vyvrcholily husitskou revolucí. Máme tu jak zdobné bible, tak bible, které v té době sloužily k běžnému čtení,“ upřesnil Foltýn. Součástí jsou rovněž informace, jak středověké knihy vznikaly.

Z nejnovějšího výzkumu Lipnické bible pak vzešla shrnující monografie, která zájemcům poskytne o ne tak známé literární památce další podrobnosti.