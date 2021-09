Nemám problém udržet kamennou tvář, říká Ventolin. Novinku točil v přírodě i před greenscreenem

Výlety asociují skladby s názvy Obzor, Walk, Výmol nebo Mech. Poslední jmenovanou vypustil Ventolin už na začátku prázdnin jako chytlavý letní singl. „Původně jsem měl basovou melodii, říkal jsem si, to je taková basová linka, to by bylo dobré k tomu hrát něco na kytaru, pojmenoval jsem to kytarovka, ale žádná kytara tam nakonec není,“ popisuje vznik Mechu.

„Přemýšlel jsem hodně nad texty. Zároveň pandemie se projevila tím, že jsme na sebe všichni měli víc času, chodili jsme hodně ven, a to mně hodně pomáhalo psychicky i fyzicky. Na desce se to projevilo, je tam hodně témat nějakým způsobem spojených se zážitky z chození do přírody,“ upozorňuje Ventolin.

Video of VENTOLIN - MECH - official

Víc písničkové a zvukově propracovanější

Své nejnovější album označuje Ventolin za celkově pestřejší oproti jeho předchozím počinům. „Je ještě víc písničkové a tomu odpovídá i to, že je tam zatím asi můj nejpřirozenější hlas. V hudební rovině je určitě pestřejší co do rytmů a žánrů. Nejsou to prostě jen ‚tucky‘. A zvukově je asi nepropracovanější, protože jsem měl čas si zkoumat. Nakoupil jsem si různé pěkné přístroje a s nimi jsem to nahrál. Je tam také víc kytar, baskytar, akustických bicí. A také je tam nejvíc dlouhých textů a až na dvě výjimky jsou všechny česky,“ vyjmenoval.

Některé prvky ale zůstávají stejně, třeba ve druhém singlu, který Ventolin zveřejnil na konci srpna, používá opět svůj oblíbený greenscreen. Ve videu Posun času přes tři minuty zírá do kamery.

„Natáčeli jsme to po hotelích, protože hodně hraju, takže jsem po několik rán zíral upřeně do Skypu a tvůrci toho videoklipu, Prokop Holoubek s Johanou Novotnou, mě natáčeli. Nevím, jestli to je v jednom tahu, nebo jemně postříhané, že to tak vypadá, ale proseděl jsem takhle před počítačem mnoho minut,“ popisuje. Udržet kamennou tvář mu prý nedělalo problém.