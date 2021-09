Po deseti letech zazpívá v Českém Krumlově Plácido Domingo. Splnil slib, těší prezidenta festivalu

Před deseti lety zpíval Plácido Domingo na krumlovském parkovišti, přebudovaném v koncertní prostor, pro téměř sedm tisíc lidí. Dostat vytíženého pěvce opět do Krumlova nebylo podle prezidenta festivalu Jaromíra Boháče nijak těžké.

„Protože on stejně jako já ctí, že když se něco slíbí, tak se to má dodržet. A když svým galakoncertem uzavíral dvacátý ročník, tak řekl, že by byl hrozně rád, kdyby se mohl do Českého Krumlova ještě vrátit při nějakém jiném velkém výročí. Takže jsme si slíbili, že pokud bude všechno tak, aby se koncert mohl uskutečnit, tak se to stane,“ vysvětlil.

Rozšířili jsme operní publikum, říká Domingo

Domingo tentokrát vystoupí pro menší publikum. V Pivovarské zahradě se počítá s kapacitou sedmnácti set míst. Spolu s ním zapějí Adriana Kučerová a Štěpánka Pučálková. „Kromě orchestrálních čísel zazní árie ze slavných světových oper Verdiho, Pucciniho či Mozarta,“ vyjmenoval Boháč. Stejně jako v roce 2011 zařadí Domingo i třeba své oblíbené zarzuely, tedy španělské obdoby operet.

Osmdesátiletý pěvec je široké veřejnost znám především jako jeden ze Tří tenorů. Společné vystoupení s Josém Carrerasem a Lucianem Pavarottim na fotbalovém mistrovství světa v roce 1990 vykoplo novou kapitolu opery. „K opeře to přitáhlo mnoho nových lidí, kteří si ji zamilovali. Myslím, že jsme zodpovědní za rozšíření operního publika,“ míní Domingo.