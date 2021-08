Tajemství staré bambitky prozradí až kina, poodhaluje ho ale první ukázka

Tajemství staré bambitky patří k divácky nejúspěšnějším pohádkám posledních let. Po deseti letech vzniká volné pokračování, v hlavních rolích se opět vrací Tomáš Klus či Ondřej Vetchý. Premiéra je plánována na 9. prosince do kin, v těchto dnech se práce na pohádce přesouvá ze střižny do postprodukce. Nový příběh poodkrývá první teaser.