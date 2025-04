Nepřehlédnutelný, srdečný, všestranný, vzpomínají na Švehlíka kolegové

„Skutečná herecká práce je bytostné umělecké tvoření, je to velká umělecká disciplína a ti největší mistři to potvrzují svým životem i svou tvorbou a pan Švehlík mezi tyto mistry mistrů patřil. Byl to neuvěřitelně široce rozkročený herec, který byl skvělý před rozhlasovým nebo dabingovým mikrofonem. Neméně dobrý byl před filmovou nebo televizní kamerou, ale přitom také skvělý na jevišti Národního divadla,“ ocenil Švehlíkovu uměleckou všestrannost prezident Herecké asociace Ondřej Kepka .

S Aloisem Švehlíkem se potkal ale nejprve při zkoušení inscenace Plukovník Švec v Národním divadle. „Spřátelili jsme se rychle díky Lojzově otevřenosti a srdečnosti,“ vzpomíná Havelka. „Byl to pudový herec, ale s neuvěřitelně velkým osobnostním vkladem toho, co vyzařoval i mimo jeviště,“ dodal ke Švehlíkově herecké osobnosti.

„Byl to fenomenální herec, byl to chytrý a rovný chlap, i když ve své podstatě velmi svérázný. Nedalo se mu moc šlápnout na kuří oko, uměl velmi rychle reagovat,“ říká Jiří Štěpnička, který v Národním divadle s Aloisem Švehlíkem sdílel šatnu, byli i letitými kamarády. Z první české divadelní scény dokázal Švehlík před několika lety odejít, když cítil, že na herecké výkony ztrácí sílu, podotkl Štěpnička.

Herec Viktor Preiss se seznámil se Švehlíkem při jeho divadelních začátcích v Praze. Oba byli členy Městských divadel pražských. „V nich jsme spolu s Borisem Rösnerem, Františkem Němcem, Petrem Kostkou vytvořili pod panem Václavem Postráneckým takovou skupinu. Bylo to jedno z mých nejlepších období, než se to celé rozpadlo. Oni i s Aloisem Švehlíkem odešli do Národního divadla a já šel do Vinohradského, rozdělili jsme se. Ale měl jsem ho velmi rád,“ uvedl Preiss.