Petr Kolečko může za nevěru „zbožňovaného“ Bartošky i za vztahy mezi chataři. Podívejte se na ukázky

K filmu Zbožňovaný prý sáhl Kolečko pro inspiraci do vlastní rodiny. „Ten příběh je inspirovaný mým dědou,“ přiznává. Ke sdělení filmu dodává: „Farář Kryštof Michal a Zuzana Kronerová ve scéně v kostele prohlašují: S pýchou není láska sestra a Když miluješ, nemůžeš za to nic chtít. Svými někdy nelaskavými prostředky jsem se tentokrát snažil sdělit nějakou laskavější zprávu. Ten film je hezký, rodinný, o lásce, ale občas to herci okoření nějakým ‚hovadštějším‘ vtipem v tom nejlepším slova smyslu.“

Bartoška hraje pediatra Zdeňka, který nastupuje do důchodu. Na víc společného času se těší jeho manželka (Zuzana Kronerová), dcera (Petra Hřebíčková), jejíž manželství (s Jiřím Langmajerem) se nedávno rozpadlo, ale i ortopedka Dana (Ivana Chýlková), s níž Zdeněk udržuje téměř čtyřicet let milenecký poměr.

Pohoda, i kdyby se měli zabít

Zbožňovaný do kin vstoupí 23. září. O něco dříve – od 3. září – začne Česká televize vysílat komediální seriál Osada, k němuž Kolečko také napsal scénář.