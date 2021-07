Skutečný vrah Roberto Succo inspiroval divadlo. Potřeba „zabití rodičů“ by mohla oslovit mladé

Na česká jeviště se Roberto Zucco vrací téměř po dvou desetiletích. Titulní hrdina klame tělem. Hezký a inteligentní mladík je krutým zabijákem, který se rozhodl potrestat svět bez hodnot a naděje. Autor hry Bernard-Marie Koltès se při psaní inspiroval skutečným příběhem vraha podobného jména, jehož dopadení sledovala koncem osmdesátých let celá Francie.

Italský Rambo je několikanásobný vrah

Na jaře 1981 v benátské čtvrti Mestre bodl Roberto Succo dvaatřicetkrát svou matku a následně zavraždil i svého otce, policistu. Odmítl mu totiž půjčit auto. Těla svých rodičů naložil ve vaně do vody zasypané vápnem a utekl. S sebou si vzal otcovu služební pistoli. Po zatčení byl shledán mentálně nemocným a odeslán na deset let do psychiatrické léčebny.

Jako vzorný vězeň – dokonce studoval dálkově na univerzitě – si v polovině trestu vysloužil možnost vycházek. Do léčebny se ale už nevrátil. Na falešné doklady přešel do Francie, kde se dopustil v následujících měsících řady zločinů. V kriminální činnosti pokračoval i ve Švýcarsku a po návratu do Itálie. Na svědomí měl vloupání, znásilnění a sedm vražd, dvě z obětí byli policisté.

„Stejně jako ve Francii mu pomáhaly mladé ženy. Succo je pohledný a mluví italsky s francouzským přízvukem. I ve vězení dostával desítky dopisů od dívek, které ho považují za odvážného hrdinu, italského Ramba,“ psal o případu deník La Repubblica.

Nikdo mě nemůže zadržet

Za mříže se šestadvacetiletého vraha podařilo dostat na konci února 1988. Zkusil znovu utéct. Furiantsky se procházel několik hodin po střeše arestu v Trevisu, mluvil s novináři, když se pak zkusil spustit dolů po kabelu, dostal opět želízka. Na spravedlnost ale nepočkal. Spáchal sebevraždu – přetáhl si přes hlavu igelitový sáček, když si uvědomil, že na svobodu se mu už nejspíš nikdy dostat nepodaří. Jsem jako pták, nikdo mě nemůže zadržet, zopakoval prý několikrát svému advokátovi.

Hru Roberto Succo napsal Koltès ve stejném roce. Jako své poslední drama, on sám zemřel o několik měsíců později na komplikace spojené s onemocněním AIDS. Nedočkal se premiéry v Berlíně ani zfilmování své inscenace Cédricem Kahnem o dalších jedenáct let později. Snímek kritizovala francouzská policie, vadilo jí, že oslavuje vraha.

Ne o zabíjení, ale o lásce

„Na první pohled se to může zdát jako oslava vraha a vraždění, ale ono to tak není. Je to spíše touha po lásce a po tom nebýt sám a někoho mít, a když už ani tohle nevyjde, tak utéct z tohoto světa někam pryč,“ domnívá se představitel titulní role Zdeněk Piškula. Podle Kateřiny Marie Fialové, která v pražském nastudování také hraje, je důležité takové inscenace uvádět, „protože bez ukazování něčeho, co se v životě děje, bychom si nesáhli do svědomí.“

Religionista Jan Motal v textu pro Divadlo Komedie upozorňuje, že dramatem rezonuje nihilistické přesvědčení pozdně moderní epochy, že žijeme v bezbožném světě nicoty. „Roberto Zucco se z etického hlediska proviňuje tím, že se nechává zcela přemoci svými démony a ztrácí duchovní rozměr lidské bytosti. Je pouze sám se sebou. (…) Nemorální je jeho jednání proto, že odmítá objevovat svoji osobnost v produktivních vztazích k druhým,“ nahlíží na hru v textu nazvaném Zlo nelze vytěsnit. Hrdina má podle něho naději, pokud je schopen navázat „bytostný vztah“ alespoň s jedním člověkem.