Cyberpunkový průkopník Akira smí mluvit i česky. Tiskaři kvůli němu vymýšleli, jak se vrátit v čase

Katsuhiro Otomo totiž požaduje, aby se zahraniční vydání co nejvíce podobala těm původním z osmdesátých let. „Japonští autoři jsou na začátku své kariéry do značné míry otroci své práce. Kromě termínů a rychlého odevzdávání spousty stránek většinou do časopiseckých vydání mang neznají nic jiného. Pak se to přehoupne, autor se stane v podstatě modlou a v tu chvíli je jeho přání nade vše. A i pro Katsuhira Otoma je Akira jeho nejvýznamnější dílo,“ vysvětluje Litoš.

V konkrétním případě Otomova titulu si nakladatelství muselo vydání tak zásadního díla nejprve zasloužit a dokázat, že umí pracovat spolehlivě a kvalitně. Dobrým signálem pro japonskou stranu bylo třeba vydání dalšího podstatného cyberpunkového komiksového zástupce – Ghost in the Shell.

Podle Anny Křivánkové je z Akiry i několik desetiletí po druhé světové válce znát odkaz na konflikt, který Japonsko fatálně zasáhl. „Je v něm pořád ještě strach z možnosti atomového konfliktu a toho, co bude potom. Mocenských hrátek, které se odehrávají, aniž by ti nahoře brali jakýkoliv ohled na ty dole. To je rozhodně jedno z kritických společenských témat, se kterým Otomo přišel,“ vysvětluje.

Podmínky se týkaly zásahů do obsahu i formy. Tiskaři například museli řešit, že tiskařská technika se za ony čtyři dekády přece jen změnila. „Míchali barvy, vymýšleli nové technologické postupy, aby to vypadalo tak, jak se to dělalo dřív. A všechno se to posílalo do Japonska. Oni kontrolovali materiály, způsob zpracování, barvy…,“ vyjmenovává Litoš.

Také do Otomova rukopisu směl nakladatel zasahovat jen minimálně. Přeložit se třeba nesměly poznámky na předsádce, protože byly psány autorovou rukou. „Je mírně legrační, že je to čínsky, není to dokonce ani japonština,“ poznamenává Litoš.

Také výrazy zvukových efektů v komiksových okýnkách musely zůstat v japonštině. Český překlad se vešel leda vedle nich. „To, co napsal a nakreslil přímo Katsuhiro Otomo, je naprosto nedotknutelné,“ shrnul nakladatel.

Nový film?

Série Akira zabírá více než dva tisíce stran, rozdělena je do šesti svazků. Všechny by měly v češtině vyjít do tří let. Už chvíli se navíc mluví o zfilmování tohoto komiksu. Vzniknout by měl televizní anime seriál a společnost Warner Bros. se chystá na hraný snímek.

Filmového Akiru by měl točit Taika Waititi , který do filmu převedl komiksového Thora. Za svůj (zatím) poslední titul, satirickou komedii z hitlerovského Německa Králíček Jojo, obdržel Oscara.