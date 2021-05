Bez vlasů, bez dětí, s lymfomem. Komiksové autorky se dělí o osobní těžkosti, často s humorem

Výtvarnice a učitelka Lucie Trávníčková se s vážným nádorovým onemocněním začala potýkat před dvěma roky. Hodiny v čekárnách si krátila kreslením. Svůj deník z léčby nyní vydává spolu s grafikem Radanem Běhounem knižně pod názvem Lymfom City.

„Je to fakt děsný, ale prostě to tam musím dát“

Lymfom je nádorové onemocnění, kterému se nesprávně říká rakovina mízních uzlin nebo rakovina krve. Aby Lucie léčbu nemoci zvládla, vytvořila si z lymfomu kamaráda. Na papíře mu pomyslně postavila město, v němž spolu žili téměř rok.

„Popisuje, jak vlastně funguje onkologická léčba, co u toho člověk zažívá, jak reaguje okolí, jsou tam různé, i třeba vtipné situace, protože se vám stávají opravdu neuvěřitelné věci,“ upřesňuje autorka.

Svůj boj se rozhodla zachytit jen černobíle. „Automaticky jsem se vrhla na tuž a bílý papír, nějak jsem si říkala, že to je všechno, co potřebuju,“ podotýká. V knize nechala i kresby, které podle ní nejsou perfektní. „Jeden z vedlejších efektů po chemoterapii bylo, že mně nefungovaly poslední články prstů,“ vysvětluje, „kreslila jsem a říkám si: ‚To je teda fakt děsný, ale prostě to tam musím dát!‘“

Část léčby absolvovala ve Fakultní nemocnici Brno. „Prostřednictvím svého nadání vyjádřila hloubku svého utrpení a bolesti. S humorem se vyrovnává s absurdními i ponižujícími situacemi, na které jako pacientka narážela. Je to zpráva o těžké pouti, na které autorka objevila svou krásu, hravost a lásku k životu. Lucie ve své nemoci našla rádce a učitele moudrosti,“ ocenila na komiksu tamní klinická psycholožka Petra Bučková.

Tvorba komiksu byla pro Lucii Trávníčkovou terapií a věří, že kniha s jejími prožitky pomůže i dalším pacientům s podobnou diagnózou.

„V paruce jsem se necítila dobře“

Obdobná motivace vedla k literárnímu zveřejnění svého příběhu také Terezu Drahoňovskou. Zničehonic jí začaly padat vlasy – a během pár měsíců přišla o všechny. Vysvětlení znělo: alopecie. Jednou z forem této nemoci prošlo nebo prochází 147 milionů lidí po celém světě, pro dvě procenta z nich je alopecie společníkem na celý život.