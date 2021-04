Krištof Kintera: Umění má být i drzé a ošklivé. Hlavně ať se něco děje

Krištof Kintera, zástupce umělecké střední generace, si zakládá na tom, že díla, která nesou jeho podpis, také projdou jeho rukama. Tvůrčí proces a jeho výsledek byly ostatně tím, co ho k výtvarnému umění v podstatě přivedlo. „Přišlo mi strašně zajímavé, že jsem to já, kdo to vyrobí, kdo projde celým příběhem vzniku té věci, a to je obrovské dobrodružství a spousta nezdarů k tomu patří,“ nepochybuje.

Kintera: Umění je nezměřitelný

Jeho pozice na současné tuzemské umělecké scéně se ale za neúspěch rozhodně označit nedá. Podle databáze Art+ je nejprodávanějším současným českým umělcem na českých aukcích za poslední dekádu. Sběratelé v letech 2011 a 2020 koupili sto padesát jeho děl za více než 12,5 milionu korun.

„Umění je nezměřitelný,“ komentuje tento úspěch Kintera. „Není to sport, není to ekonomická záležitost. Rozhodně se nedá měřit čísly prodejů. To zaprvé. Zadruhé nerad vidím ekvivalent hodnoty v penězích. A já o tom vlastně ani nevím, ty peníze se ke mně ani nedostávají,“ dodává.

Naopak ho prý potěšil návštěvnický zájem o výstavu Nervous Trees, kterou v Rudolfinu vidělo na 162 tisíc lidí. „Je opravdu příjemné vidět, že lidi různého věku jsou schopni jazyk, s kterým přicházím, číst. To je pro mě právě důležitá komodita měření, jestli je umění dobré, nebo ne. Ne peníze, ale sémiotická hodnota toho, že člověk dílo po svém přečte,“ vysvětluje.

„Svět výtvarného umění je insiderská bublina, ale určitě se někdo více a někdo méně snaží lidem přiblížit. A jde o to, udělat to chytře, protože kdyby umění bylo a priori populistické a přitažlivé pro všechny, tak by to bylo taky špatně,“ upozorňuje zároveň.

Pračky do skladu, jukebox na louku

Vytváří především kinetické sochy. Instalace, v nichž využívá různé mechanismy, strojky a rozmanitost nalezeného materiálu. Například vrcholem zmíněné výstavy Nervous Trees byla pyramida z osmdesáti praček, většina z nich navíc fungovala.

S koncem výstavy musí umělec řešit u rozměrných děl otázku „kam s ním?“. „Velké instalace většinou sklízejí úspěch i díky své ujeté monumentalitě, ale když výstava skončí, musím s nimi nějak zacházet. Naštěstí se mi podařilo sehnat umění milovné jedince, kteří jsou schopni to skladovat. Jsou s tím starosti,“ připouští.

Kinterovy rozměrné objekty jsou k nalezení i ve veřejném prostoru. Momentálně například připravuje sedmimetrovou klečící figuru pro Smetanovu výtvarnou Litomyšl. Na louce u obce Hrachov na Sedlčansku zase zakotvil šestimetrový Public Jukebox, pustit si v něm lze na sto skladeb, písní i mluveného slova.