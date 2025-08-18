Stardance je zpět, ale jinak, než ji diváci dosud znali. Z taneční soutěže ČT se po třinácti ročnících stává halové turné. Hvězdy parketu projedou šest měst.
StarDance se letos představí v halách šesti měst
Nejstarším účastníkem turné je herec Jiří Dvořák, kterému je 58 let. Po sedmi letech se znovu vrací na zkušebnu číslo pět a pouští se tu do prvních tanečních kroků. „Šel jsem sem opravdu se staženým žaludkem, protože se mi vrací ty pocity nervozity. Ale vzhledem k tomu, že mám vedle sebe Léňu, která má ze mě neustále legraci,“ říká, když sedí vedle tanečnice Lenky Nory Návorkové, která ho hned doplňuje: „Ale legraci v dobrém slova smyslu.“
Spolu nyní nacvičují jeden standardní a jeden latinskoamerický tanec. Vrací se k choreografiím z roku 2018. „Spolu tak strávíme druhou půlku prázdnin. Zatím máme tréninky každý den.“ A to až do 27. září, kdy vyrazí do Karlových Varů. Turné uzavře večer v pražské O2 areně. Ten zachytí i televizní kamery. Diváci ho uvidí na Silvestra na ČT1.
Mezitím čeká tančící hvězdy i Ostrava, Brno, Liberec a Pardubice. Rekordmankou s nejdelší pauzu od soutěže je Tatiana Dyková. Na parket Stardance vkročí po osmnácti letech. V českých městech zazáří i nedávní vítězové jako Oskar Hes nebo Darja Pavlovičová. Turné se koná během přestávky od vysílání televizního pořadu.
„Dva roky běží Stardance, pak je rok pauza. Letos je ta roční pauza, takže v roce 2026 na podzim se mohou diváci těšit na další řadu Stardance,“ vysvětluje ředitel divize Program ČT Milan Fridrich.
Příští rok dvacet let od uvedení
Právě řadou v příštím roce oslaví soutěž dvacet let od uvedení v Česku. Na turné devět párů, porotci, moderátoři, a především diváci teď oblíbenou soutěž poznají jinak než kdykoliv předtím.
„To vlastně bude takový větší kotel, čeká nás velké publikum. Takže na tu atmosféru se těším moc,“ říká tanečnice Návorková.
O vstupenky byl obrovský zájem, prodaly se během několika hodin. Organizátoři proto k večerním představením přidali ještě odpolední.