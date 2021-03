Hollandová: Práce s Čechy je nejsnazší, boj o Oscara ale jednoduchý nebude

„Od doby, kdy jsem studovala na FAMU a strávila pět asi nejdůležitějších let mého života v Praze, cítím, že jsem trochu Češka, nebo Čechoslovenka. Obě kultury a oba jazyky jsou mi blízké. Nejraději dělám v Čechách, to jsem si uvědomila poté, co jsem natočila Hořící keř,“ uvádí s tím, že je pro ni spolupráce s českým štábem „nejsnazší, nepřirozenější a nepříjemnější“.

Za drama Šarlatán dostala v neděli Českého lva, teď se dívá směrem k Oscarům. Snímek se už dostal do užšího výběru, finální nominace budou vyhlášené 15. března. Aby však mohli akademici například pro Šarlatána hlasovat, musí zhlédnout na platformě Akademie všech 15 filmů, které postoupily do užšího výběru. „Lidí, kteří to jsou schopni v poměrně krátké době udělat, je omezené množství,“ uvádí Hollandová. Sama jako členka Akademie zhlédla všechny filmy. „Jsou to dobré filmy. Některé výtečné. Nebude to jednoduché, tak nám držte palce,“ vyzývá.

Aby se film v očích akademiků podpořil, je třeba podle Hollandové velká aktivita, ta se ale teď odehrává on-line. Filmu prý pomůže, když je o něm řeč v oborových a profesionálních médiích a když vychází hodně rozhovorů. Je třeba také inzerovat, nelze se ale obracet přímo na akademiky. „Organizovali jsme také promítání s diskusí. Kromě několika moderátorů a filmových kritiků se mnou takovou diskusi udělali herci Ed Harris či Robin Wrightová, režisér Atom Egoyan a ještě několik kolegů,“ vypočítává Hollandová.