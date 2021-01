Divadla čeká méně financí a diváků. Přesto jsou připravena zvednout oponu

Stovky tisíc prázdných sedadel, nazkoušená a nikdy neodehraná představení, přesouvání vstupenek z jara na podzim. A potom další uzavírka. Taková byla realita českého divadelního světa v minulém roce.

Jedno z mála divadel, která přesto nabízela alternativní projekty ve veřejném prostoru či soukromá představení, byla pražská Jatka78. „Cítíme se jako instituce veřejné služby, částečně pobíráme grantové peníze a naše DNA je tvořit,“ říká ředitel Jatek78 Štěpán Kubišta.

Oproti tomu třeba Hudební divadlo Karlín se rozhodlo na podzim už neotevřít a rovnou oznámilo, že otevře své brány až za rok. Divákům v tuto chvíli dluží 60 tisíc zakoupených vstupenek.

„Máme docela těch ‚rohlíků' napečeno a potřebovali bychom, aby někdo přišel do ‚pekárny' a začal je jíst,“ sděluje ředitel divadla Egon Kulhánek.

Hrát se bude navzdory ekonomické rentabilitě

To může být další problém, protože diváci se do divadel budou zřejmě vracet pomalu. „Máme zkušenost z léta, že i když hygienická opatření dovolí divadlům otevřít dveře, budou mít ještě zpoždění, než se do divadel dostanou,“ myslí si Kubišta.

Navíc divadla nebudou bojovat pouze se zdravotnickými opatřeními a návštěvností. V důsledku nižšího výběru daní pro kraje a obce budou mít i nižší rozpočty. Přesto je většina z nich připravena okamžitě zvednout oponu.

„Většina lidí z managementu divadel už trochu mění tu optiku z jarní vlny, kdy jsme říkali, že se nám nevyplatí ekonomicky hrát pro malé množství lidí. Myslím, že v tuto chvíli je naší povinností veřejnou kulturní službu divákům poskytnout, i když to nebude úplně ekonomicky rentabilní,“ míní ředitel Národního divadla v Brně Martin Glaser.

Ekonomice divadel chce pomoci ministerstvo kultury, které navýšilo dotace na podporu profesionálních divadel o 300 milionů korun.