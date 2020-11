Nadějné knižní vyhlídky: Purpurový ibišek má rodinné kořeny v Nigérii

Velkou pozornost k autorce a zároveň africké literatuře ale přitáhla až kniha Amerikána (v českém překladu vyšla před třemi lety). Bestseller, v němž čerpala z osobních zkušeností nigerijské ženy, která se odstěhuje do Spojených států, pomohl Adichieové prosadit se i na anglickojazyčném trhu.

Ukázka z knihy

Za sebou v té době ale měla už dva romány a sbírku povídek. Purpurový ibišek je jejím debutem, v češtině vychází nyní poprvé. Překladem této prózy se k tuzemskému čtenáři dostává téměř všechna tvorba třiačtyřicetileté autorky. V překladu už totiž vyšly také její feministické eseje (Feminismus je pro každého a Milá Ijeawele aneb Feministický manifest v patnácti doporučeních).

Seděla jsem u psacího stolu. Do pokojíku vstoupila máma, přes ohyb lokte kupičku mých školních uniforem. Položila mi je na postel. Donesla je ze šňůr na zadním dvorku, kam jsem ráno prádlo pověsila. Uniformy jsme si s Jajou prali sami, všechno ostatní Sisi. Nejdříve jsme do napěněné vody namočili cípek látky, jestli náhodou nepouští barvu, ale věděli jsme, že ne. Půlhodinu, kterou táta na praní uniforem vyčlenil, jsme chtěli využít do poslední minuty.