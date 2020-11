Komiks Čáslavská odhalí neznámé detaily ze života sportovní ikony

„Čím víc jsem se o Věře Čáslavské dozvídal, tím víc jsem ji obdivoval,“ sdělil spisovatel Jan Novák. Při přípravě komiksu vedl rozhovory s žijícími kolegyněmi sportovkyně i s jejím synem. Do veřejného povědomí by se tak díky knize podle něj mohly dostat „věci, které zatím nejsou známé“. První komiksové zpracování životního příběhu Čáslavské čtenáře zavede mimo jiné na mistrovství světa, do bohnické léčebny i do vyšetřoven Státní bezpečnosti.

Výtvarnou stránku obstaral Jaromír 99, jehož obrazový projev je v Čáslavské jednodušší než v komiksu Zátopek nebo Zatím dobrý, na kterých kreslíř s Novákem také spolupracoval. Kresby v publikaci jsou vyvedené v olympijských barvách, častým motivem je kruh, odkazující ke kruhům olympijským. Podle Nováka měla kniha ostatně původně vyjít s letními olympijskými hrami v Tokiu, které se ale přesunuly.

Čáslavská musela uklízet domy v pražských Nuslích

Věra Čáslavská získala 11 olympijských medailí, byla čtyřnásobnou mistryní světa a nositelkou titulu Nejlepší sportovkyně světa roku 1968. Právě v tomto roce stála na gymnastickém Olympu. Přesto neváhala podepsat petici Dva tisíce slov a proti okupaci protestovala během předávání medailí na olympiádě v Mexiku, když při sovětské hymně odvrátila hlavu od okupantské vlajky.

To byl začátek konce tehdejší globální sportovní hvězdy. Čáslavskou nezlomila ani osobní domluva prezidenta Gustáva Husáka. V tehdejším sídle UV KSČ ji přemlouval, aby odvolala podpis petice Dva tisíce slov. Slavná olympionička odmítla a rychle se ocitla na finančním dně. Musela začít uklízet činžovní domy v Nuslích. Pouze po sedmi letech od svého největšího triumfu.

„Vypovídá to o světě, ve kterém žila za normalizace. Že takového člověka nechá společnost padnout na takové dno,“ říká Novák. „V určitých chvílích jsem si říkal, že bych se v nich hroutil a končil. Ona ale šla furt dál a dál. Byla neuvěřitelně silná v těch situacích,“ dodává Jaromír 99.

Po revoluci Čáslavská zažila další osobní vzestupy a pády, nakonec z nich ale vyšla vítězně. Definitivně ji porazila až rakovina v roce 2016.