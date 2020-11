Tomáše Lišku obklopuje Invisible World, přesto pořád vidí naději

„Protože jsem to tak cítil. Tohle album bylo natočené v době celkem velké osobní krize a vyhořelosti, která mě několik posledních let provázela. Uvažoval jsem nad spoustou věcí, dával si dohromady souvislosti a srovnával myšlenky. Slovo Hope, tedy naděje, shrnuje a vystihuje celé to období asi nejlépe,“ vysvětluje název novinky Liška.

Na vydání čekalo album půldruhého roku. Původně mělo vyjít pod hlavičkou německého nakladatele, plán ale překazila covidová karanténa. Nakonec ho Liška vydal pod svou vlastní značkou. I přes komplikovanou cestu má deska pozitivní náladu.

„Tomáš je schopný jen pár hudebními slovy vyprávět velké příběhy,“ oceňuje Nikola Zarić z kapely Invisible World. Vedle srbského akordeonisty se v ní sešel také bubeník z Hané Kamil Slezák a turecký houslista Efe Turumtay. „Jako výjimečné vnímám, že od první chvíle jsme nemuseli hledat melodii. Prostě se potkáme a hrajeme. Uvažujeme stejně,“ podotýká poslední zmíněný o společné tvorbě.

Prostě dobrá muzika

I v hudbě Liška libovolně překračuje hranice. Koncertoval s kapelou Druhá tráva a s Martou Töpferovou natočil album autorských skladeb inspirovaných lidovou hudbou i world music. „Není jeden žánr, v němž jsem doma a který bych měl nejradši. Prostě mě zajímá dobrá muzika,“ shrnuje Liška.

Se svou kapelou se nepotká až do léta, kdy by měli vyrazit na přesunuté turné do Japonska. Koncerty v Česku plánují až na druhou polovinu příštího roku.