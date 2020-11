Tuzemské streamovací platformy nahrazují návštěvu kina i divadla

Z Ústí do divadla v Ostravě je to kousek

Speciální portál soustřeďuje na jeden web nově i divadelní umění. Internetový projekt Dramox dává na výběr z více než čtyřiceti představení, další dvě desítky slibuje uvést během následujících týdnů. A to nejen inscenace tuzemských scén, ozývají se prý i divadelníci ze zahraničí.

„Je spousta představení po derniéře, a přitom jsou to představení skvělá a lidé by je rádi dál sledovali. A rovněž, pokud jste člověk z Ústí nad Labem, který má rád divadlo, pravděpodobně do Ostravy moc nejezdíte, tímto způsobem ale rozšiřujeme divadlům diváckou základnu,“ zmiňuje přínos nového portálu jeden z jeho provozovatelů Radim Horák.

Zatímco během jarní koronavirové uzávěrky divadla a kina doufala, že streamy jsou jen dočasnou náhradou, vleklost pandemie spíše naznačuje, že streamování se zřejmě stane běžnou – a někdy jedinou – cestou, jak dostat kulturu k veřejnosti. Platí to i v případě galerií nebo hudební scény.