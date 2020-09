Vetchý: Češi by měli být národ, ne jen obyvatelé svého státu

Současná situace ale podle něj zasahuje i instituce, které s určitou mírou jistoty počítat mohou, třeba díky dotacím. „Uvědomíte si, že kultura nejvíc ušetří, když se divadlo nerozsvítí. I tohle vás napadá, že divadla, která nejsou odvislá jen z toho, co vydělají prostřednictvím diváků, v podstatě žijou ve spořivém režimu,“ vysvětluje.

Jsme národ?

„Před časem jsem zjistil, že do divadla chodí čtyři procenta populace, což je žalostně málo. Ale zároveň jsem zjistil, že na fotbal chodí jen tři procenta populace. Takže v tomhle kontextu to dopadlo pozitivně,“ připouští Vetchý, který je zároveň i nadšenec do fotbalu. S kopanou si ho ostatně lidé spojují i díky seriálu Okresní přebor.

Ani tato statistika nemění podle Vetchého nic na tom, že kultura není příliš v zájmu politiků ani veřejnosti. Jednoduché vysvětlení pro takovou situaci nemá, příčinu vidí v širších souvislostech.

„Jako bychom neměli jako národ kolektivní vědomí,“ uvažuje. „Z mnoha důvodů. Nezajímáme se o historii, nezajímáme se o současnost, věříme populistickým kecům, věříme lidem, kteří nás chtějí zmanipulovat, probíhá tady hybridní válka. To všechno vede k tomu, že jsme přišli o schopnost vnímat se jako entita, která vychází z historických zkušeností a na jejich základě se posouvá dál,“ zjišťuje Vetchý.

Odkazuje se k rozhovoru, který 21. srpna, na výročí okupace Československa, vedl v rozhlase spisovatel a znalec historie Pavel Kosatík. Vetchého prý velmi zasáhla jeho poznámka, že Čechy už nevnímá jako národ, ale že jsou spíš jen obyvateli. Naději herci nicméně následně dalo setkání ve Velemíně, kam ten den směřoval, protože se měl účastnit odhalení pamětní desky Ondreji Oprendekovi, jehož v roce 1968 smrtelně postřelil opilý sovětský důstojník.

„Řekl jsem, že jestliže nás – bylo tam asi sto lidí – sem přivedla stejná motivace uctít památku historického odkazu, tak to z nás může udělat občany. A staneme-li se občany, máme-li tuto sebereflexi, tak potom se z těch občanů následně může stát národ. To mě hrozně uklidnilo,“ přiznává Vetchý.

Máme společnou chodbu, ale ne kriminál

Díl viny na současném stavu společnosti podle něho má, že lidé chápou demokracii špatně. Vykládají si ji jako systém, v němž si každý může dělat, co chce, opak je ale pravdou. „Demokracie je o naprosté osobní odpovědnosti. Nemůžu si přece bránit jen to, kde bydlím. Mám s lidmi společnou chodbu, společné schody, mám společný barák, mám společnou ulici, mám společnou čtvrť, město, stát, Evropu, planetu,“ vypočítává herec.

Připouští, že pes rozděleného národa může být zakopán třicet let hluboko – v nesprávném odhadu vývoje pod vlivem euforie ze sametové revoluce. „Bylo naprosto nepochopitelné, že někdo zapudí tento třeba nejsilnější vjem ve svém životě a rezignuje, přestane mít rozlišovací schopnosti nebo se z něj stane zbabělec. Tehdy to vypadalo, že všichni jsou stateční a všichni jsou schopni utáhnout si pro tuto zem opasky, ale protože k tomu nikdy nedošlo, mezitím se stalo, že teď už by si opasek utáhl málokdo,“ odhaduje.