„To je bábovka, je výborná!“ Film podle Radky Třeštíkové má trailer na přidání

„Můžete očekávat zábavný, poctivý a dramatický, dojemný a humorný film,“ slibuje Havlík, který spolu s autorkou předlohy napsal i scénář. „Nenásilnou formou propojil příběhy hlavních postav a vypíchnul to podstatné. Ale popravdě nedokážu říct, zdali se jedná o ženský, či mužský film. Je to film pro všechny. Každá ženská na něj půjde ráda do kina se svým mužem a myslím si, že muži nebudou zklamaní,“ odhaduje herečka Jana Plodková.

Ženy jsou jako bábovky

„To jsme my ženy, každá pečeme jinou bábovku a každé bude jinak chutnat, přestože to bude pořád bábovka. A o tom je tento film, každá žena každou situaci řeší jinak,“ shrnuje své dojmy její kolegyně Lenka Vlasáková.

V novince se objeví ještě spolu s Táňou Pauhofovou a Barborou Polákovou. Rolí jejich mužských protějšků se ujali Ondřej Vetchý, Marek Taclík, Jiří Langmajer a Rostislav Novák.

Bábovky vznikly v koprodukci České televize.