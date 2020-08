Prokop, Erben, Beethoven i Spejbl se na podzim sejdou na ČT art

Hned devět projektů připomene 250 let od narození Ludwiga van Beethovena. Zahrnují výpravné životopisné drama, dokument o nejslavnější symfonii všech dob a několik klavírních koncertů.

Milovníci divadla se mohou těšit například na drama Pan Halpern a pan Johnson z repertoáru Divadla Ungelt, které na podzim oslaví dvacet pět let od své existence, či na drama Smíření ostravské Komorní scény Aréna o odsunu Němců. Osud mladé talentované brněnské skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové přiblíží záznam inscenace Vitka z Divadla Husa na provázku.

Zlatou Prahu zahájí Pavel Černoch

Poslední zářijový víkend se na Novou scénu Národního divadla po roce vrátí Zlatá Praha. Mezinárodní televizní festival i letos promítne zajímavé kulturní pořady a záznamy z tuzemské i zahraniční scény.

Zahájení obstará 23. září tenorista Pavel Černoch, který se zároveň stal protagonistou dokumentu Olgy Špátové. Festivaloví diváci snímek uvidí o den později. V premiéře uvede přehlídka i dokument o dlouholeté primabaleríně Národního divadla Tereze Podařilové.

„I když se na jaře zdálo, že budeme bojovat s menším zájmem, přihlásilo se nám do soutěže rekordních sto snímků z celého světa. Což je největší číslo za posledních pět let. Jenom počet přihlášených záznamů hudebních koncertů je oproti loňsku dvojnásobný. To je skvělá zpráva a jen to dokládá, jak je náš festival v mezinárodním měřítku a hlavně v této době nezastupitelný,“ naznačil k dalšímu programu Zlaté Prahy Tomáš Motl.