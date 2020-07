Vteřina dějepisu: Hiram Bingham III. našel 24. července (ne tak úplně) ztracené město

Byl synem a vnukem protestantských misionářů na Havaji, na univerzitě v Princetonu asistoval budoucímu prezidentovi Woodrowu Wilsonovi, v Yale s titulem docenta učil jihoamerickou historii, učil létat americké vojáky, byl jeden den guvernérem a šest let senátorem a také prý předobrazem Indiana Jonese. Hiram Bingham III. toho zvládnul opravdu hodně, ale pořád to není všechno. Co za slavný objev si připsal 24. července před sto devíti lety?