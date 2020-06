Patent na čárový kód byl, možná překvapivě, vydán už 7. října 1952. Američan Norman Joseph Woodland na čáry, které by přístupnost informací o zboží v mnohém usnadnily, podle své vlastní legendy přišel na pláži . Pohrávaje si s myšlenkou na možný způsob kódování si do písku začal psát Morseovou abecedou, kterou měl jako bývalý skaut v malíčku – a když pak tím malíčkem chtěl svůj písečný zápis „smazat“, z teček a horizontálních čárek se staly čáry vertikální. Heuréka!

Československo do mezinárodního sdružení EAN (European Article Number) vstoupilo v roce 1983 – jako první země z východního bloku. Důvodem byla snaha vyhovět požadavkům z Velké Británie, která chtěla mít dovozové zboží označené čárovým kódem. Hlavně pro export se také až do revoluce systém používal, prodavačky dál zboží markovaly ručně po jednotlivých položkách a skladníci ho přepočítávali. A to přesto, že od poloviny osmdesátých let jako první vlaštovka „pípal“ Dům elegance v Praze.