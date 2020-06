Pomodlit se a spát. Noc kostelů zpřístupní přes tisíc svatostánků

Akce se původně měla konat 5. června, kvůli pandemii covidu-19 se ale posunula na pozdější termín. Jako při jiných hromadných akcích, i při Noci kostelů je třeba používat dezinfekci a zakrývat nos a ústa, platí i omezený počet návštěvníků v jeden čas a na jednom místě.

Rozjímání i koncerty

Například olomoucké arcibiskupství avizovalo, že letos bude ve své arcidiecézi s ohledem na situaci klást důraz především na poskytnutí prostoru k rozjímání a modlitbám.

Komornější podobu má mít Noc kostelů také v ostravsko-opavské diecézi. „Svým způsobem se to vrací k základní myšlence tohoto projektu,“ soudí Miroslav Přikryl z ostravsko-opavského biskupství.

I přes klidnější program v podobě modliteb a meditací budou v kostelech, chrámech, kaplích a dalších sakrálních objektech koncerty, výstavy a další akce. Například v kapli na hradě Lukově na Zlínsku je naplánováno pozorování noční oblohy.

Do kostela na dálku

Řadu akcí bude možné sledovat i prostřednictvím internetu nebo televizního vysílání. „Představí částečně i věci, které by jinde nebylo možné vidět. Třeba záběry z opravy kostela v Jaroměřicích nebo mozaikářské dílny,“ zmiňuje příklady z virtuální Noci kostelů koordinátor brněnské části projektu Roman Kubín.

Noční otevření sakrálních míst vnímá i jako prostředek určitého povzbuzení. „Abychom mohli o tom, co jsme prožili, trošku reflektovat, sdílet, povzbudit se,“ podotýká. „Když se lidé mohou setkat skrze různá média, je to dobře, ale když se potkáme naživo, je to vždycky lepší,“ nepochybuje. Součástí brněnského programu je tak i představení dobrovolnického projektu, v němž medici pomáhají lidem bez domova a bez prostředků.