Je to věznice na ostrově Alcatraz ležící uprostřed Sanfranciského zálivu v Kalifornii. Během 29 let, co jako federální věznice fungovala, se 36 mužů pokusilo o 14 samostatných pokusů o útěk – dva z nich dokonce dvakrát. Z těchto pokusů bylo 23 vězňů chyceno a 6 zastřeleno během útěku, z toho dva utonuli.