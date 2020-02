V Berlíně začíná hon na Zlatého medvěda. Češi podpořili Šarlatána a Sencova

Cti zahájit sedmdesátý ročník se dostalo dramatu Můj rok se Salingerem kanadského režiséra Philippa Falardeaua. V jedné z hlavních rolí se objeví Sigourney Weaverová. Do hlavní soutěže se podařilo dostat osmnácti titulům, Berlinale je vybralo z více než šesti tisíc přihlášených. O těch, které si odnesou Zlatého a Stříbrné medvědy, rozhodne porota vedená hercem Jeremym Ironsem.

Hlavní ocenění by mohlo získat třeba německo-nizozemské drama Berlin Alexanderplatz v režii Burhana Qurbaniho, korejský snímek Žena, která běžela (The Woman Who Ran) nebo argentinsko-mexický Prchající (El Prófugo). Do soutěžní osmnáctky patří i snímek Zlo neexistuje (There Is No Evil), jehož tvůrce, íránský režisér Mohammad Rasúlof, byl loni odsouzen za „protiíránskou propagandu a ohrožování bezpečnosti státu“ a nemůže cestovat.

Čechy zastupuje polský Šarlatán, slovenští služebníci a Oleg Sencov

Čechům se na Berlinale dostane pozornosti zejména díky novince Agnieszky Hollandové. Drama Šarlatán se inspiruje příběhem českého léčitele, hlavní roli ztvárnil Ivan Trojan, scénář napsal Marek Epstein.

„Je to určitě velký úspěch pro českou kinematografii,“ nepochybuje Barbora Ligasová ze Státního fondu kinematografie. „Film se bude promítat sice v nesoutěžní sekci, ale je součástí hlavního programu. Přestože je Agnieszka Hollandová polská režisérka, většina týmu byla česká, film se natáčel v Čechách a hlavní producentka je z Česka.“

V koprodukci s ČT vznikl i nejnovější snímek ukrajinského filmaře Olega Sencova Numbers. Další dva tituly s českou účastí natočili slovenští tvůrci. Hrdiny Služebníků od Ivana Ostrochovského jsou dva studenti bohoslovecké fakulty v totalitním Československu. V dokumentu Frem předkládají režisérka Viera Čákanyová a kameraman Tomáš Klein originální pohled na přírodu v časech posthumanistického uvažování. V sekci Berlinale Classics bude také uveden poválečný film Alfréda Radoka Daleká cesta.