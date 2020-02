Filmová upoutávka týdne: Neviditelný muž od Wellse inspiroval nový příběh s Elisabeth Mossovou

Video of The Invisible Man - Official Trailer [HD]

Filmový Neviditelný, kterého napsal a režíroval Leigh Whannell (tvůrce vizionářského akčního thrilleru Upgrade), si z původní předlohy bere jenom motiv neviditelnosti. Ostatně příběh jako takový se už dočkal mnoha adaptací, včetně slavného hororu z roku 1933.

Cecilia se rozhodla vymanit ze vztahu s násilnickým partnerem a uteče. Brzy nato ovšem zjišťuje, že spáchal sebevraždu a odkázal jí svůj majetek. Když se ale začne naplňovat zlověstný vzkaz – „už mě nikdy neuvidíš a bude tě to bolet“ – neví, jestli začíná bláznit, nebo jestli její bývalý, který byl vědcem, stále není přítomen v její blízkosti. Jenže jak můžete bojovat s protivníkem, kterého nevidíte a který možná navíc existuje jen ve vaší hlavě?

„Nečekejte běžný horor s děsivým monstrem, lekačkami a občasnými dávkami humoru na odlehčení. Tohle je hodně temný příběh,“ přibližuje režisér. O tom, jak by mohl film působit, nasvědčuje i to, že vznikal v produkci společnosti Blumhouse, jež se v posledních letech vyprofilovala jako zdroj velmi originálních hororů typu Uteč a My.

Slavná tvář po boku té neviditelné

Neviditelný je pak případ díla, kde obsazení titulní role nevyžaduje „známou tvář“, jelikož většinu času není vidět. Tady postavu ztvárňuje britský herec Oliver Jackson-Cohen. Více pozornosti tak k sobě stáčí herečka Elisabeth Mossová. Ta si zatím vydobyla renomé hlavně v seriálovém prostředí. Objevila se například v Západním křídle či Invazi, první výraznější příležitost jí v televizi nabídli Šílenci z Manhattanu.

Zlomovým však pro Mossovou byl seriál Příběh služebnice, adaptace románu Margaret Atwoodové zasazeného do totalitní verze Spojených států, které potlačily především ženská práva. Televizní verze se už dočkala tří sérií, čtvrtá by mohla dorazit ještě letos, tvůrci tak už značně pokročili za hranice toho, co představila původní knížka.

Mossové pak její ztvárnění jedné z psychicky a fyzicky týraných služebnic vyneslo ocenění na Zlatých glóbech.