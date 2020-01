Karel Šíp po 600 dílech Všechnopárty: Je to improvizace, jedinou výjimkou byl Karel Gott

Pro Všechnopárty jste natočil už 31 200 minut, což odpovídá třem týdnům beze spánku. Za takovou dobu toho člověk zažije docela dost. Co jste zažil vy?

Kdyby moji spolupracovníci podle nějakého počítadla nepřišli na to, že jsme u šestistého dílu, nevěděl bych to. Žádné statistiky si nevedu, samotného mě to trochu překvapilo, abych se přiznal. Ale je to dobrodružství. Zvete hosty a na začátku vůbec nevíte, kam rozhovor povede, jestli vznikne zábava, nebo ne. To mě drží v napětí, což je, myslím si, dobře.

Nebezpečí rutiny tedy nehrozí?

Na začátku takového formátu nikdo nemůže říct: Budu to dělat dva roky, tři roky, pět let. Nemůžete. A protože koukám dopředu, kdybyste se mě zeptal na nějaký díl, který jsme natáčeli před týdnem, už vám k němu pořádně nic neřeknu. Protože nějak to proběhlo, já to z hlavy vypouštím a zabývám se tím, co budeme dělat za týden, čtrnáct dní čili… Na co jste se ptal?

Jestli vám v hlavě přece jen něco neutkví.

No, v hlavě toho moc nezůstává, ale víte co, já ve Všechnopárty nemusím paměť nějak zapojovat, prostě je to improvizace, opravdu. Vždyť jste nakonec byl jedním z hostů. Připravovali jsme si něco?