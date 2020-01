Od litografie po největší jukebox na světě. Dolní Vítkovice vystavují minulost i budoucnost

Krajinu s továrnou střídá pohled na Vítkovice třicátých let minulého století, zachycený už na černobílé fotografii. „Zobrazuje plynojem už plný plynu, vysoké pece, koksovny, jak je tam živo,“ popisuje.

Trojrozměrný model pak připomíná podobu dolní oblasti těsně před tím, než se začalo s její revitalizací. Vítkovice byly tehdy přeplněné stavbami. „Spoustou černých staveb, které se tu postavily za socialismu,“ upřesnil Světlík. Vedle dalších modelů toho, co se proměnilo či postavilo, si lze prohlédnout i plány, které nakonec zůstaly jen na papíře. Třeba projekt pro přemístění Ostravské univerzity.

Budoucnost? Muzea a jukebox

Nejmladším exponátem je rozsáhlá maketa, která představuje budoucnost celého území. Už na jaře otevře v industriálním areálu svou pobočku Národní zemědělské muzeum, připravuje se projekt Museum+ a do pěti let by mohla vzniknout velká tržnice.