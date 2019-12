Klaun, který sám klauny maluje. Herec Viktor Preiss vystavuje své obrazy

Prostě si jen tak kreslím, říká Viktor Preiss o své celoživotní zálibě. A nebylo prý vůbec jednoduché ho přesvědčit, aby své obrázky vystavil. Doposud je měl uložené doma pod postelí.

Nikdy ho prý ani nenapadlo, že by kvůli téhle zálibě opustil hereckou profesi, kterou se proslavil. Kreslil většinou fixou nebo obyčejnou tužkou. Velkou motivací bylo i jeho přátelství s Adolfem Bornem. S mistry se ale srovnávat nechce: tak jako já maluje kdekdo, komentuje to Preiss.

Často kreslil i v herecké šatně. „Maloval jsem na požádání kolegů, jak mají hrát ty role. Karikatury do scénáře, jak to mají dělat nebo jakým způsobem já to vidím,“ říká Preiss. Jedním z nejčastějších motivů jeho obrázků je pak klasická figura šaška či klauna.