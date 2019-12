Neony, kabarety, ultramarínová okna i abeceda. Výstava opět spojila Devětsil

Devětsil propojoval literáty, výtvarníky i divadelní umělce. Důkazem takového míchání je například kniha Abeceda, jíž je věnována samostatná instalace. Jednotlivá písmena inspirovala zároveň verše Vítězslava Nezvala, typografii Karla Teigeho i taneční kompozice Milči Mayerové zachycené na fotografiích Karla Paspy. Představení na motivy Abecedy uváděla v Osvobozeném divadle.

Ne pro jednotlivce, spíš pro masu

Jedním ze zásadních inspiračních zdrojů Devětsilu byla populární kultura, mimo jiné americké filmové grotesky. Členové svazu se snažili přiblížit umění co nejširšímu obecenstvu. „Hledali možnost vyvázat se z exkluzivity vážného umění a hledali to, co by představovalo demokratický pól umění, ne pro jednotlivce, ale spíše pro masové publikum. Oblíbili si proto sportovní zápasy i film a lidovou zábavu jako kabarety,“ upřesnila kurátorka Alena Pomajzlová.

Populární umění a propojování žánrů se uplatňovalo i na divadle. Dobové inscenace dokládají v GHMP tehdejší filmové upoutávky, zvukové nahrávky i fotografie. Na divadelních scénografiích se mimo jiné podíleli avantgardní architekti.

Inspirace velkoměstským ruchem

K prosazování uměleckých představ sloužila architektura ovšem nejen na divadle. Prosazovala se v ní modernost a inspirací byla velkoměstská ulice. Tu odráží úvodní prostory výstavy s reklamními sloupy a filmovými záběry z nočního městského ruchu.

Často reprodukované americké mrakodrapy se světelnými reklamami dokládá například obchodní dům Olympic. Jedna z prvních funkcionalistických staveb v Praze byla vybudována podle návrhu Jaromíra Krejcara. Nicméně nedosáhla původních představ, nerealizovanou verzi představuje alespoň velký model na výstavě.

„Na budově se měly objevit neonové reklamy a logotypy skutečných firem. Byl to polyfunkční dům, který žil od rána do noci, s byty, kancelářemi i kavárnami a společenskými sály. To bylo kvintesencí, která fascinovala avantgardu – neutuchající a dynamický život velkého města,“ podotýká jeden ze spoluautorů výstavy, historik umění Jakub Potůček.