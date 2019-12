Recenze: Klub konkretistů o 50 let později je příjemným setkáním generací

V Karlových Varech jsou totiž k vidění nejen díla z počáteční fáze Klubu konkretistů, který byl založen 9. května 1967 na pražské Kampě, ale i tvorba umělců „druhé“ a „třetí“ konkretistické generace. Divák tak může díky narušené chronologii, kdy se zcela stírá „časovost“, zapomínat na letopočty a spíše sledovat vnitřní provázanost různých umělců, ať už z šedesátých let, nebo ze současnosti. Setkávání, jež je velice příjemné a ani jedna strana – naštěstí – nemá navrch.

Ukazuje se, že všichni vystavení umělci se drželi jednoho ze základních kamenů klubu: důrazu na geometričnost zobrazení a, jak napsal teoretik Jiří Valoch, dali „přednost konstrukci a racionálnímu kalkulu, autonomii barvy jako ryzího estetického poselství“.

Nečekejme ovšem nějaká chladná, vykalkulovaná díla, připomínající spíše úlohy z deskriptivní geometrie. Zaprvé jsou na to všichni výsostnými umělci a zadruhé značná část konkretistů tvořila v době komunistického útlaku. Díla na něj tak, chtě nechtě, reagují – emocemi, jakkoli možná skrytými a transformovanými.

Vystavuje Chatrný či Ovčáček

Těžko zmiňovat všechna díla, spíše tedy namátkou. Ladislav Jezbera vystavuje dva objekty Bez názvu I + II z roku 2018, výrazné důrazem na minimalismus prostředků. Dvě velká plexiskla nesou pouze po stranách stopy černých, eventuálně rudých pigmentů, působí zde jak to, co divák vidí, tak to, co v díle sice fyzicky není, přesto však funguje, nemluvě o překrývání obou plánů skel. A to vše ve zvláštní, silně poetické kvalitě.

Klasik žánru Dalibor Chatrný vystavuje novější Zrcadla z roku 1998. Dvanáct kulatých zrcadel pokrývají různé povrchy, ne vždy jsou tedy „čistá“, ale i pokrytá molitanem nebo dřevem. Zároveň nejsou zavěšena ve výši obličeje, což je starý trik; divák díky němu na díle jakoby „neparticipuje“, stojí bokem.