Místo zločinu: Česká televize. Do nových filmů a seriálů zapojila Zrádce, Veterána i nemluvně

S novým rokem začne Česká televize vysílat řadu novinek, převážně kriminálních. Přichystala mimo jiné tři seriály či minisérie podle skutečných událostí (Místo zločinu Ostrava, Zrádci, Vysoká hra) a televizní film inspirovaný osudem herečky Jiřiny Štěpničkové (Past). Zábavu slibuje společné vyšetřování penzisty a vnuka (Poldové a nemluvně), napětí lze čekat od psychologických sond Stockholmský syndrom a Veterán. Do duše divákům i hostům nahlédne také v nové show psychiatr Radkin Honzák. Do zdravotnického zákulisí zavedou Sestřičky a to umělecké přiblíží nové pořady o jazzu a výtvarném umění. Blíže povánoční program představuje fotogalerie.