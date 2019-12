Recenze: Album plné hledání. Pták Rosomák od Olympicu je lepší než slavná Želva

Krásná neznámá zazněla na Bratislavské lyře a kapelu na nahrávce doprovodil vynikající orchestr Karla Krautgartnera, který v odpíchnuté písničce ukázkově swinguje. Ikarus Blues o odvěké lidské touze poznat víc vychází ze staré řecké báje, hudebně se pak nechal inspirovat i tehdy módním používáním sitáru – zde zní citlivě a funkčně. A zpívá-li se v písni, že „tvůj pád ještě dneska neskončil / a to mě právě leká“, můžeme to vnímat i jako připomenutí posrpnové doby.

Olympicu se to podařilo. Želva byla plná výtečných písní, před skladatelem, kytaristou a zpěvákem Petrem Jandou a již zmíněným Pavlem Chrastinou stál tedy nelehký úkol. Jak si s ním poradili? Ještě než se pustíme do rozboru alba, je dobré přiblížit dobu jeho vzniku: nahrávky vznikaly od dubna 1968 do ledna 1969, tedy v období politického i kulturního uvolnění, na němž srpnová okupace – tehdy – ještě nic nemohla změnit.

Stejně jako Svatojánský happening, kde se zpívá o tom, že „Po svatým Jánu / se nechechtej / potkáš-li spoustu divnejch pánů,“ je, vzhledem k tomu, že nahrávka vznikla v prosinci 1968, celkem jasné, jací že to asi byli pánové. Hudebně pak je tato píseň laděná kamsi mezi pohodový popěvek, s kalifornskými názvuky, a dechovku, včetně jejího závěru. A příležitost ke svým hudebním žertíkům zde dostal i bubeník Jan Antonín Pacák, který je též autorem vtipného obalu (podobně jako u Želvy).

O Báječném místě Janda kdysi prohlásil, že se jím chtěl vyrovnat s kalifornskými skupinami a jejich étericky rozevlátým zvukem – zde za pomoci Pacákovy zobcové flétny, prosluněných vokálů, ale i jazzové mezihry. A samozřejmě Chrastinova textu o báječném místě: „Ne, nemůžeš znát báječné místo, jak já / mám ti o něm lhát před spaním? / Víš, bude to báj o zemi, kde se nikdo nehádá / kde jeden kytku dává / kde jinej kytkou mává a sní.“ Pohřeb své vlastní duše je vlastně pomalé blues, stojící na naléhavých varhanách, v Kamenožroutovi zeleném si – zdá se – dělá Chrastina srandu z příslušníků VB i různých ouřadů.

Dvanáct původních písní je doplněno pěti alternativními verzemi, například Svatojánský happening s Krautgartnerovým orchestrem, třemi singlovými písněmi a také jednou, Story Of A Wonder, nahranou během pobytu ve Francii koncem roku 1968, vlastně ale Krásnou neznámou, ostřejší a s anglickým, jasně protiokupačním textem. Celkem tedy jednadvacet nahrávek, a ani jedna zbytečná. A to je co říct.