Recenze: Rockové kořeny Big Beat Line potěší nejen pamětníky

Nepřímo se tak potvrzuje, že vybírat skutečně bylo z čeho, kvalitních nahrávek v onom období vzniklo dost, což je vlastně svým způsobem zázrak, připomeneme-li si podmínky, v nichž nahrávání samotné probíhalo, nevstřícné či přezíravé nahrávací techniky, ale hlavně to vše, co předcházelo povolení ke vstupu do studia. Album, zmiňované v průvodním textu jako přiblížení „předalbové doby“ zároveň může sloužit coby úvod k vloni vydané kompilaci z let 1967–1969 Beat Line.

Na počátku Olympic

Editoři sáhli po produkci skupin, jež v naprosté většině patřily k tehdejší první lize, jmenovitě jsou to Olympic, The Beatmen, Mefisto, Vulkán, The Matadors, Flamengo, Synkopa a Juventus . Každá přitom, naštěstí, patřila k nejlepším něčím jiným. Výběr začíná Olympikem, skupinou, jíž se dveře studií otevřely jako první. Instrumentálka Orange Blossom Special je asi známá spíše fandům americké country, dlužno však dodat, že si s původně banjovým partem kytarista Petr Janda poradil na čtvrtém singlu své kapely z roku 1965 se ctí a že to jsou na svou dobu docela prstolamy.