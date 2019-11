Karel Vachek: Jednoduchým příběhem už svět nejde popsat, to je kýč

K čemu slova „komunismus“ a „síť“ v názvu vašeho filmu odkazují a jak spolu souvisí?

Komunismus je slovo vyjadřující, že může existovat nějaké společenství. V Rusku poprvé zkusili, že nemusíte něco vlastnit, abyste to mohli udržovat v provozu. To vůbec nejsou špatné věci. Ale všechny ty systémy skončily na tom, že měly vůdce. A ti se starali hlavně o to, aby si moc a majetek udrželi. To znamená, že nepracují pro komunitu, pracují hlavně pro sebe. Tím, že se objevila nová technologie, to jest síť, nemusíte mít žádnou organizaci, abyste se sešli a něco chtěli…

… vlastně nemusíte mít ani vůdce, protože každý může ke všemu…

Přesně to mám na mysli.

Tento přerod popisujete částmi kolektivní paměti, jako jsou záběry ze zpravodajství, části dokumentů, texty, obrazy. K nim přidáváte, co si o všem myslíte vy. Jste součástí kolektivní paměti, nebo kolektivní paměť jen ilustruje, co vy si myslíte?

Mám nějaké myšlenky a žádám po lidech, aby si je po svém doplnili a třeba je vylepšili. Neděláte film tak, že něco popisujete, nenávidím slovo „dokumentární film“, protože opravdu nic nedokumentuju. Posíláte nějaké obrazy, které mají dialogy, mají zvuk, a budíte v lidech nějaké názory.

Skutečné filmy se dějou v hlavě. Za myšlenku dám jinou, která k ní patří, a z čeho to udělám, je mi jedno. Když někde uvidím něco, z čeho by to šlo, třeba že se to hejbe, je to obrázek a mluví to, tak to tam vpálím.

Vnitřní smích, o němž také mluvíte, pak vzniká střihem? Například v aktuálním filmu hovoří Václav Havel o prodeji Paláce Lucerna a do těchto záběrů vy stříháte slaměnky. To je to, co myslíte?

Se slaměnkami si spojíte, jak zbytečné je usilovat o majetek, třeba o nějakou Lucernu. A lidi, zatímco někde mají kvalitu, která je občas i skutečná, se pak soustředí na takové hlouposti. Moderní literatura – Karl Kraus, Proust, Joyce, Musil – je z krátkých věcí. Je to rozdrobený svět, protože celistvým jednoduchým příběhem už svět nejde popsat.

Jakmile si to uvědomíte, začnete dělat filmy jako já, říkám jim film-román. Abych se vzdálil od toho, že udělám nějakou postavu s nějakou psychologií. Podívejte se, jak to končí. Mařko, máš mě ještě ráda? Já jdu do bordelu a ty mej nádobí. A ona myje nádobí. O tom se dělají seriály. Úplně neskutečné, že těm lidem není hanba.