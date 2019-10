Prostitutky i moderní svět na Instagramu 19. století. V Paříži vystavují Toulouse-Lautreca

Na Montmartru strávil Toulouse-Lautrec téměř celý dospělý život. A podobu proslulého místa na konci devatenáctého století ve svých dílech pečlivě vykreslil. S výjimečnou autenticitou dokázal zachytit dívky lehkých mravů, tanečnice, ztroskotané existence i kavárny a kabarety.

„Byl jedním z mála umělců, kteří malovali to, co skutečně zažili. Když se říká, že zdokumentoval období Belle Époque, není to celá pravda. On byl součástí tohoto světa. Světa rozkoší, nevěstinců, všechny ty dívky znal, žil s nimi,“ upozorňuje umělecký kritik Stéphane Guégan, spolupracovník Musée d'Orsay, jež se na přípravě výstavy podílí.