„A v duši klid můžu pak mít.“ Češi dávají poslední sbohem Karlu Gottovi

Sbohem na Žofíně

Veřejné rozloučení s populárním zpěvákem se uskuteční v paláci Žofín na Slovanském ostrově v samém centru Prahy, brány historického prostoru se otevírají v osm ráno a uzavírají v deset večer. V případě velkého zájmu veřejnosti může zůstat palác otevřený až do půlnoci – a leccos naznačuje fakt, že první sympatizanti slavného interpreta se před Žofínem objevili už ve čtvrtek odpoledne s ambicí strávit u paláce noc.

Koridor pro truchlící návštěvníky vymezují mobilní ploty. Fanoušci se na Slovanský ostrov dostanou jedině od konce ohrazeného prostoru, tedy na Janáčkově nábřeží v úrovni tramvajové zastávky Újezd. K dopravě by měli využít linku B metra do stanice Anděl. Do paláce Žofín povede trasa přes most Legií a Masarykovo nábřeží.

Z budovy budou lidé odcházet druhou stranou, přes Slovanský ostrov dojdou ke Galerii Mánes, kde projdou průchodem. Pražský dopravní podnik účastníkům pietního aktu doporučil, aby při odchodu jeli ze stanice Karlovo náměstí.