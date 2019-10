Miroslav Petříček: Filozof má vylézt ven a nebát se, že se nastydne

V knize Filosofie en noir se zabýváte proměnou, kterou filozofie musela projít po holocaustu. Jak se s tímto temným obdobím tedy podle vás vyrovnala – a jde to vůbec?

Filozofie se musela změnit. A jde to ztuha, protože musela změnit svůj jazyk, svůj pohled na to, co to je filozofické dílo, a samozřejmě že se také stala pro čtenáře lehce nesrozumitelnou.

Vy byste volil jinou cestu?

Nevolil bych jinou, myslím, že tato je naprosto adekvátní, protože filozofie motivuje čtenáře, aby se nejen zamyslel nad tím, co se stalo, ale aby hledal sám svoji vlastní odpověď a reakci.

S různými autoritářskými tendencemi v současné politice se objevuje zároveň strach z návratu jevů, jako je například nenávist k určitému národu či odlišné víře. Co filozofie zmůže v době, kdy jsou sociální sítě plné rychle vytvořených a také rychle rozšířených názorů?

Filozofie příliš nezmůže, důležité je, co zmůžou čtenáři filozofických knih. A myslím si, že i současná filozofie je přece jen schopná motivovat své čtenáře k tomu, aby kriticky přistupovali k tomu, co se kolem nich děje.

To je podle vás to zásadní, čím by se současná filozofie měla zabývat?

Určitě, protože kritičnost je něco, co naší době chybí. V podstatě reagujeme epidemickým způsobem. To, co řekne jeden, druhý opakuje, a není tam žádná kritická distance. A to je strašná chyba.