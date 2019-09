Klip týdne: Slunce přichází s Beatles i po padesáti letech

Nejslavnější kapela všech dob slaví v září jedno významné jubileum. Je to totiž přesně půlstoletí od vydání stěžejního alba Abbey Road od legendárních The Beatles. A jelikož je to oslava velkolepá, vyšla k této příležitosti nejen jeho remastrovaná edice, ale též zbrusu nový klip ke skladbě Here Comes The Sun.