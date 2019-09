Cimrmany opustil otec Žíla i děd Vševěd. Zemřel Jaroslav Weigel

Naskočil do hry Vražda v salonním coupé. „Zahraješ si Bierhanzla, to je malá role, sedíš u toho. Jenže jedno jsem nevěděl: že je u toho seminář, který má pět stránek. Vyšel jsem k pultíku a začal jsem číst, co věta, to přeřek, hrozné to bylo. Tak jsem tam začal,“ vzpomínal Weigel.

Objevil se rovněž v řadě televizních filmů. Vedle těch cimrmanovských, jako byl Rozpuštěný a vypuštěný nebo Jára Cimrman ležící, spící, si malé role zahrál třeba ve snímcích Marečku, podejte mi pero!, Vrchní, prchni! nebo Jáchyme, hoď ho do stroje.