Agentem 007 bude černoška. Bond už dávno není splněný mužský sen, říká Kamil Fila

Je dobře nebo špatně, že bude agentem 007 žena?

Když vidíte titulek, že agentem 007 bude žena, je to taková polokachna. Neznamená to, že Jamesem Bondem bude žena. V pětadvacátém filmu Bond vystupuje ze služby Jejího Veličenstva a kódové označení 007 přechází na ženu. Bond ale bude mít pořád hlavní roli. Jaký bude rozsah role nové agentky, nevíme. Ale rozhodně nepůjde o hlavní postavu.

Takže byste řekl, že se nic převratného neděje?

Z toho, co víme, to vypadá, že půjde o standardní bondovku, kde se prostě objeví agentka, která dostane číslo 007. O moc víc by se dít nemělo. Jestli agentka případně dostane i svůj vlastní film, se pravděpodobně ukáže na základě úspěchu této bondovky. Craig odchází, je otázka, co se stane. Kdo v castingu, který probíhá už x let, dostane šanci být novým Bondem. Mluvilo se o tom, že by ho mohl hrát nějaký černošský herec, třeba Idris Elba. Ale ten to asi nebude, protože castingem prošel už před nějakou dobou, takže je na roli Bonda starý.

Může být obsazení ženy jako agentky 007 snahou vyhovět kritikům, kteří tvrdí, že koncept bondovek je už zastaralý, příliš sexistický?

Zastaralý byl v podstatě už v době nástupu Pierce Brosnana v polovině devadesátých let. To si uvědomovala i producentka Barbara Broccoliová, která bondovky převzala po svém otci. Už tehdy Brosnanovi říkali, jestli Bond není šovinistický dinosaurus a neměli by ho vyměnit. Postupně se jeho šéfovou stala M, žena, a postupovalo to dál: jeho sekretářka Monneypenny do něj přestala být platonicky zamilovaná, je z ní černoška, jde do akce, není jen puťka, která sedí někde v kanceláři.

Zároveň Bond má ve filmu méně žen, je o něco romantičtější, chová se víc gentlemansky. Ten proces je pozvolný, trvá posledních dvacet let. Původního Bonda v padesátých letech napsal Ian Fleming jako reakci na konec druhé světové války. Británie je na kolenou, potřebujeme nějakou vzpruhu. Tak si vymyslíme dokonalého agenta, který je běloch, extrémně sexuálně výkonný, může každého zabít.