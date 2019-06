Když klaun řeší existenciální otázky, je to často v kýblu

Když se klaun zamyslí

„Bizarnost spočívá v tom, co se stane, když existenciální otázky řeší klaun. Protože když se klaun zamyslí nad otázkou, co to znamená být, nebo nebýt, většinou se z toho stane něco úplně jiného,“ předpokládá režisérka.

„Doufáme, že se lidé budou smát a že si třeba i popláčou,“ dodala. Příležitost hloubat nad lidskou existencí optikou klauna mělo publikum poprvé při předpremiéře v Jihlavě minulý pátek a o den později v premiéře v pražském prostoru Jatka78. Novinku Přecházení by chtěl soubor Squadra Sua uvést i v dalších městech.