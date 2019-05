Romskému jazyku hrozí zánik. Nadějí je vyprávění a nadšení mladé generace

Jedním z vypravěčů je pamětník Ladislav Goral, který varuje před zánikem romského jazyka.„Bijme na poplach, protože sedmdesát procent Romů neumí romsky. To je katastrofa. Zanikne národ. Dneska romská kultura vypadá tak, že zpívají anglicky. To ať jdou do háje zelenýho,“ zlobí se Goral, který je ředitelem spolku RomPraha.

Do Prahy přišel ze Slovenska v padesátých letech jako kluk. Druhá světová válka mu vzala celou rodinu. Nejdříve si vydělával na živobytí tak, že nosil bagristům svačinu, pak v metropoli sloužil na vojně a studoval. Vypracoval se na vládního poradce pro menšiny. Zná sedm dialektů romštiny a organizuje rozmanité projekty na podporu romského jazyka.

Příběh jako cesta k literatuře

Jednou z iniciativ je právě projekt Gavoro: Storytelling, který se snaží udržet umění vyprávění příběhů. „Cílem projektu je to, aby se romská literatura dostala na výsluní, aby si našla své diváky jak mezi Romy, tak mezi Neromy, a storytelling je cesta k tomu, jak se k literatuře dostat,“ říká koordinátorka projektu Pavlína Matiová.

Ročně vyjdou v Česku průměrně dvě knihy romských autorů. Většina z nich píše o romských tématech a často začali psát až ve středním věku. Spisovatelka Ilona Ferková si prý kdysi nedovedla představit, že bude psát v romštině. Její kniha nazvaná Ještě jedno, Lído! (De mek jekh, Ľido!), která vypráví o bezdomovci Kaštánkovi, ale oslovuje i většinové čtenáře.

„Některá novější slova v romštině nejsou, takže musím přemýšlet, jak to napsat, ale někdy to nejde jedním slovem, tak to musím napsat pěti nebo šesti,“ vypráví o úskalí psaní v romském jazyce.