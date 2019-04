Cesta do pravěku se vrací do kin. Mistrovské dílo Karla Zemana se představí v nové podobě

Baron Prášil, Vynález zkázy a nyní také Cesta do pravěku. Mimořádné filmy proslulého tvůrce Karla Zemana dostaly novou šanci vrátit se na velké plátno díky projektu Čistíme svět fantazie, na kterém se podílely Nadace české bijáky, Muzeum Karla Zemana a Česká televize. Cesta do pravěku, kterou většina diváků zná z vybledlých kopií, bude v nových barvách uvedena do kin 25. dubna.