Vinnetou českého umění. Obecní dům vystavuje mamutí dílo malíře Zdeňka Buriana

„Výstava, kterou jsme připravovali rok, skýtá přes 200 originálů, které jsou rozděleny do 14 tematických celků. Výstava je výjimečná v tom, že to je velmi komplexní pohled do tvorby Zdeňka Buriana,“ upozornil její kurátor Jakub Sluka z Retro Gallery, která minulý rok pro Obecní dům připravila úspěšnou výstavu Kamila Lhotáka.