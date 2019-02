A přece se točí. Krumlovské hlediště smí podle ministrovy komise v barokní zahradě zůstat

Autorem otáčivého hlediště umístěného v zahradě českokrumlovského zámku byl divadelní architekt a scénograf Joan Brehms (1907-1995), rodák z lotyšské Libavy (Liepaja), který začínal v roce 1945 v Jihočeském divadle jako dělník. Postupně působil jako divadelní architekt, scénograf a výtvarník a v divadle vytvořil na 150 scénických výprav. Do jižních Čech přišel Brehms přes Slovensko, kde byl totálně nasazen, s Rudou armádou jako tlumočník.

Původní otáčivé hlediště navrhl koncem 50. let s režisérem Otto Haasem. V roce 1947 také položil s Karlem Konstantinem základ Jihočeských divadelních festivalů v Českém Krumlově. Prvním představením byla 9. června 1958 inscenace hry Ztracená tvář německého prozaika a dramatika Günthera Weisenborna. Tehdy se na točnu vešlo pouze 60 diváků a k pohybu byla zapotřebí lidská síla. Již rok po vzniku se ale kapacita hlediště zvýšila na 400 a před rozšířeným hledištěm pak dvojice Haas-Brehms inscenovala Jiráskovu Lucernu.

V roce 1960 bylo hlediště znovu upraveno, kapacita se zvýšila na 550 míst a lidskou sílu - často se jednalo o vojáky - konečně nahradily elektromotory. Dnešní podobu pak dala českokrumlovskému otáčivému hledišti rekonstrukce z let 1989 až 1993, která zvýšila jeho kapacitu na současných 644 míst. K pohybu točny byly nainstalovány čtyři elektromotory.

Provozovatelem otáčivého hlediště je od jeho vzniku Jihočeské divadlo se sídlem v Českých Budějovicích. Na divadelní produkci před otáčivým hledištěm se podílejí všechny jeho čtyři umělecké soubory - činohra, opera, balet a loutkohra. Proti točně už ale řadu let mají výhrady památkáři, kterým vadí, že hlediště navržené ještě v éře socialistického Československa hyzdí charakter zámecké zahrady. Na tento fakt poukazuje i mezinárodní organizace UNESCO, na jejímž seznamu Český Krumlov figuruje od roku 1992.

Začátkem 90. let se stát se zástupci této světové kulturní organizace dohodl na odstranění točny do jara 1999. Ministerstvo kultury později lhůtu ještě několikrát posunulo. V roce 2010 se zástupci ministerstva kultury, města a Jihočeského kraje dohodli na tom, že točna zůstane na svém místě do roku 2015. UNESCO ale opětovně vyzývalo, aby ČR urychlila demontáž otáčivého hlediště. Tuto krajní možnost však část veřejnosti přijímá kriticky, tisíce lidí se k tomu vyjádřily v petici.