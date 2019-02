Hlediště se v Krumlově otáčí 60 let. Politici se na jeho přestěhování neshodnou

Ztracená tvář stála u zahájení, Ztracený svět může být spojen s koncem jedné éry českokrumlovské točny. Při zkoušce představení s názvem Ztracený svět si ji prohlédl ministr kultury v demisi Ilja Šmíd (ANO) a vyslovil souhlas s plánem otáčivé hlediště přesunout ze zámecké zahrady do areálu bývalého zahradnictví.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) naproti tomu míní, že by točna měla zůstat v zámecké zahradě. „Podle mě by se mělo spíš investovat do stávajícího zázemí otáčivého hlediště,“ řekl. Stejné stanovisko zastává i jihočeská hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD).

Babiš navrhuje opravit nynější hlediště a ne investovat „200 milionů“ do nové točny. „Lidé si na to zvykli, je potřeba investovat do zázemí pro umělce, kteří tam vystupují. Lidé to berou, že tam patří, a lidé nemají rádi změny,“ řekl Babiš.

Má UNESCO přednost?

V rámci přesunu, s nímž se ztotožňuje ministr Šmíd, by vznikla točna nová. Stát by se na nákladech měl podílet zhruba třetinou. Náměstek českobudějovického primátora Jaromír Talíř (KDU-ČSL) odhadl náklady na novou točnu na stamiliony korun.

Památkáři dlouhodobě uvádějí, že unikátní hlediště postavené v éře socialistického Československa narušuje charakter zámecké zahrady. Na tento fakt poukazuje i mezinárodní organizace UNESCO, na jejímž seznamu Český Krumlov figuruje od roku 1992. Ministr Šmíd má za to, že UNESCO je prioritní.

Novou točnu, jejíž podoba by měla vzejít z architektonické soutěže, chce Jihočeské divadlo přesunout do divadelního traktu v bývalém zahradnictví. Zámecká zahrada by se o tento divadelní trakt rozšířila, nyní jde o neudržované místo za zdí zámecké zahrady. Nynější točna patří městu České Budějovice.

Otec točny přišel do Čech s Rudou armádou

Jeden návrh na novou točnu už existuje: v roce 1972 ji navrhl scénograf Joan Brehms (1905–1995). Měla by dvě hlediště, mezi nimiž by byl komorní hrací prostor. Divadelní architekt a scénograf Brehms je i autorem současné točny. Rodák z lotyšské Libavy (Liepaja) začínal v roce 1945 v Jihočeském divadle jako dělník. Postupně zde působil jako divadelní architekt, scénograf a výtvarník a v divadle vytvořil na 150 scénických výprav. Do jižních Čech přišel Brehms přes Slovensko, kde byl totálně nasazen, s Rudou armádou jako tlumočník.