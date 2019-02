Vzácný dokument z doby Jana Husa se vydražil za sedm milionů. Půjde do soukromých rukou

Notářský zápis na pergamenovém papíře s pečetí je podle aukční síně jediným exemplářem svého druhu a kromě historické ceny je také důležitým dokladem právní argumentace počátku 15. století.

Dokument z roku 1414 týká rozhodnutí odebrat právníkovi a kazateli Janovi z Jesenice doktorát kanonického práva a vyhlásit nad ním v souvislosti s Janem Husem ztíženou klatbu. Jan z Jesenice byl Husův přítel a obhájce.

O vzácnou listinu projevila zájem i Národní knihovna. „Myslím si, že by to byla písemnost, která by velmi dobře zapadla do našich historických fondů a ucelila by soubor, který máme,“ řekl po aukci generální ředitel NK Martin Kocanda.

Dokument se ale podle něj vydražil za částku, kterou již knihovna nemohla dát. „Částka, kterou jsme disponovali, byla uvolněna na základě rozhodnutí ministra kultury (Antonína Staňka),“ dodal Kocanda s tím, že přesahovala běžný rozpočet knihovny.