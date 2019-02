Zaz v Praze zanechala minimální uhlíkovou, ale o to větší hudební stopu

Díky své popularitě pomáhá planetě

Výpovědí o lidech je podle ní také to, jak se chovají k planetě, na které žijí. Založila proto síť Zazimut, která sdružuje neziskové organizace z celého světa. Ekologicky se chová i ona sama: s kapelou se snaží minimalizovat svou uhlíkovou stopu, na turné používají recyklovatelné baterie.

„Co se děje v oceánech, to je podle mě naprostá katastrofa. Představte si, kdyby najednou všechny lesy zbělely. To by u všech vyvolalo obavy. Ale vymírání korálů nikoho nezajímá, protože se odehrává pod hladinou moře, kde to nikdo nevidí,“ upozornila v rozhovoru pro ČT na jeden podle ní z největších ekologických problémů.

Že bude pomáhat zlepšovat svět, až bude slavná, věděla prý od první chvíle, kdy začala zpívat. Současnou popularitu si tvrdě odpracovala dlouhými hodinami zpívání bez mikrofonu na ulici i v barech. Už sice dávno vystupuje ve velkých sálech, klubová atmosféra jí ale občas chybí, a proto se k ní vrací: „V Paříži je jeden malý bar, kde Guillaume (kytarista kapely – pozn. red.) občas jamuje a já přijdu a zazpívám jednu nebo dvě písničky.“